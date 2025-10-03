Sorgun’dan Tarihi Adım

Protokol, iki coğrafya arasında asırlardır var olan ortak hafızayı gün yüzüne çıkarırken, Türk dünyasının kültürel köklerine sahip çıkma açısından tarihi bir önem taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde Türk devletlerinin ortak tarihi mirası, arkeoloji ve kültürel çalışmalarla ele alınacak ve Bozok adıyla anılan iki bölge arasında ortak projeler hayata geçirilecek. Astana’daki Bozok Müzesi’nde, Anadolu Bozok yöresini yansıtan eserlerin sergileneceği tematik bir birim kurulacak. Böylece Sorgun’un tarih ve kültür zenginliği, Orta Asya’da da temsil edilecek.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, “Orta Asya’da bir Bozok var, Anadolu’da da bizim Bozok yaylamız var. Bugün imzaladığımız bu protokol, geçmişimizi ve köklerimizi birbirine bağlayan tarihi bir adımdır. Biz sadece bir anlaşmaya imza atmadık, atalarımızın izlerini yeniden gün yüzüne çıkardık. Bozok adıyla iki coğrafyayı buluşturuyor, Türk dünyasının ortak hafızasını geleceğe taşıyoruz. Bu iş birliği, Sorgun’un kültürünü ve tarihini uluslararası düzeyde tanıtmanın yanı sıra, çocuklarımıza ve gençlerimize köklerimizden gelen güçlü bir mirası hatırlatacaktır” ifadelerini kullandı.

Protokol, tarafların temsilcilerince imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve beş yıl süreyle geçerli olacak. Taraflardan herhangi biri fesih talebinde bulunmadığı takdirde anlaşma otomatik olarak beş yıl daha uzatılacak.