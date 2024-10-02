Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Sorgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğrencilere yönelik Kayseri Bilim Merkezi'ne gezi düzenlendi.

Bilim Merkezi'ni Gezdiler (1)

Sarıkaya'da hizmetler durmaksızın devam ediyor! Sarıkaya'da hizmetler durmaksızın devam ediyor!

Geziye katılan idareci, öğretmen ve öğrencileri uğurlayan Kaymakam İhsan Emre Aydın, öğrencilerin gezi süresince hem eğlenceli vakit geçireceklerini hem de farklı bilgi ve tecrübeler edineceklerini kaydetti.

Bilim Merkezi'ni Gezdiler (2)

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da ilçe merkezindeki 5 okuldan 105 öğrenci, 15 idareci ve öğretmenlerin katıldığı gezinin günü birlik yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA