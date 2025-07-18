Garajlar mevkiinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar birçok bina kamulaştırılarak yıkıldı ancak çürük raporu bulunan müftülük binası için belediyenin sunduğu teklif, vakıf tarafından kabul edilmedi.

Belediye, çürük raporu bulunan yapı için 75 milyon liralık kamulaştırma bedeli teklif etti. Aynı bölgede bulunan diğer yapıların da benzer koşullarda kamulaştırıldığı belirtilirken, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu teklifi yeterli bulmayarak 102 milyon lira talep ettiği öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projenin tüm Sorgun halkı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Ekinci, “Bu meydan projesi, Sorgun’un siluetini değiştirecek, vatandaşlarımıza nefes aldıracak bir sosyal alan olacak. Şimdiye kadar bölgede yer alan tüm yapı sahipleriyle uzlaşı içinde kamulaştırmalarımızı gerçekleştirdik. Herkese eşit muamele gösterdik. Türkiye Diyanet Vakfı’na da aynı şartlarda teklif sunduk. Ancak çürük raporu bulunan bir bina için kamunun kaynaklarını aşan bir bedel talep edilmesini kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Kurumsal Taleplerle Sekteye Uğramamalı”

Başkan Ekinci, kamu yararı ilkesinin altını çizerek sürecin sağduyu çerçevesinde çözülmesini umduklarını belirterek, “Bu proje kişisel ya da kurumsal taleplerle sekteye uğramamalı. Halkımıza verdiğimiz bir söz var ve biz o sözü yerine getirmekte kararlıyız. Sorgun’un gelişimini ve vizyonunu bireysel çıkarlar değil, toplumsal fayda belirlemelidir” dedi.

Sorgun Belediyesi, söz konusu yapı için hukuki ve idari süreçleri sürdürürken, meydan projesini tamamlamak adına alternatif çözüm yollarını da değerlendiriyor.