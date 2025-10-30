Denetimlerde, işletmelerin ruhsat, hijyen ve diğer mevzuata uygunlukları titizlikle kontrol edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, denetimlerin hem vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesini sağlamak hem de esnafın yasal çerçevede faaliyet göstermesini temin etmek amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Ekinci, denetimlerle ilgili açıklamasında, “Hemşehrilerimizin güvenli alışveriş yapabilmesi, esnafımızın da yasalara uygun şekilde faaliyet göstermesi için denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. İlçemizdeki tüm iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve esnafımızın da hak ettiği şekilde hizmet sunmasını temin etmek öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Ekinci, denetimlerin sadece yaptırım amaçlı olmadığını belirterek, işletmelerin mevzuata uyum sağlaması için bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının da sürdürüldüğünü ifade etti.

Ekinci, “Amacımız ceza kesmek değil, ilçemizdeki ticari hayatı hem güvenli hem de düzenli hâle getirmektir. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her zaman ön plandadır” diye konuştu. Haber Merkezi