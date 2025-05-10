Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yük Taşıyan Araçlar Denetlendi2

Sorgun’da yapılan trafik denetim faaliyetlerinde, yük taşıyan araçların ağırlık (tonaj) kontrolü, şoförlerin çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demiri, K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5, Psikoteknik Raporu, Kantar Fişleri, Sevk İrsaliyesi, Hız Takograf Çıktıları ve gabari yüksekliği kontrol edildi.

Yük Taşıyan Araçlar Denetlendi3

Denetimler sırasında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yük Taşıyan Araçlar Denetlendi

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Ekipler, sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaparak, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Muhabir: Alpaslan Demir