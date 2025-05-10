Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Sorgun’da yapılan trafik denetim faaliyetlerinde, yük taşıyan araçların ağırlık (tonaj) kontrolü, şoförlerin çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demiri, K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5, Psikoteknik Raporu, Kantar Fişleri, Sevk İrsaliyesi, Hız Takograf Çıktıları ve gabari yüksekliği kontrol edildi.
Denetimler sırasında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Ekipler, sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaparak, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.
Muhabir: Alpaslan Demir