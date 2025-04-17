Yapılan kontroller sonucunda trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 6 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla düzenlenen denetimlerde; araçların tonaj (ağırlık) kontrolleri, şoförlerin çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demiri, K Yetki Belgeleri, SRC 3-4-5 belgeleri, Psikoteknik raporları, kantar fişleri ve sevk irsaliyeleri, hız takografı çıktıları, gabari yüksekliği kontrol edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik denetimlerinin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve trafik kurallarına uyulmasının hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları için hayati önem taşıdığını vurguladı.