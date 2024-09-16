Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Başkan Ekinci, yol bağlantı çalışmaları tamamlandıktan sonra vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.
Çekerek Caddesi'ndeki yol bağlantı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Başkan Ekinci, “ÇEDAŞ altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, kalan alanları en kısa sürede bitirerek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Alpaslan Demir