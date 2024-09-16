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Çekerek Caddesi'ndeki yol bağlantı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Başkan Ekinci, “ÇEDAŞ altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, kalan alanları en kısa sürede bitirerek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız” ifadelerini kullandı.

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