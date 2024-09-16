Rıza Kayaalp'in babasından Vali Özkan'a ziyaret Rıza Kayaalp'in babasından Vali Özkan'a ziyaret

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yol Bağlantı Çalışmaları Devam Ediyor1

Başkan Ekinci, yol bağlantı çalışmaları tamamlandıktan sonra vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Yol Bağlantı Çalışmaları Devam Ediyor

Çekerek Caddesi'ndeki yol bağlantı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Başkan Ekinci, “ÇEDAŞ altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, kalan alanları en kısa sürede bitirerek vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir