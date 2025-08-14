Manevi Yolculuk Tamamlandı

Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur’an Kursu Kapanış Programı düzenlendi.

Programa Müftü İsa Yaykın, veliler ve öğrenciler katıldı.

Müftü İsa Yaykın, programda öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Camilerimiz ve Kur’an kurslarımız sizinle güzelleşti, neşe doldu. 7 hafta boyunca 5 bin 290 öğrencimiz, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i, temel dini bilgileri, sevgili peygamberimizin örnek yaşantısını, millî ve manevi değerlerimizi öğrenerek dolu dolu bir yaz geçirdiniz. Hepinizi tebrik ediyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Programda öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

Etkinlik, katılım belgeleri, çeşitli hediyeler, yarışmalar ve çekilen hatıra fotoğrafları ile tamamlandı.

Müftülük yetkilileri tarafından program ile ilgili yapılan açıklamada, “Sorgun Müftülüğü olarak yaz Kur’an kurslarımıza katılan sevgili öğrencilerimize, desteklerini esirgemeyen değerli velilerimize ve emek veren tüm kıymetli hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim, öğrenilen her harfi hayat boyu ışık eylesin” ifadelerine yer verildi.