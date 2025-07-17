Yaralı leyleği bulan bir vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ) ve Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, leyleği bulunduğu yerden dikkatlice aldı.

Jandarma ekipleri, yaralı leyleği veteriner hekime götürerek ilk sağlık muayenesini yaptırdı. Yapılan kontrollerin ardından leyleğin daha ileri düzeyde tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Tedavisinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması amacıyla leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürecektir” denildi.