Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Osmançavuş Anaokulu, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında çocukların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yeni eğitim yuvasının ilçeye kazandırılması, Sorgun halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Anaokulunun açılışında, Yozgat’a kazandırılmasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlar, Milletvekilleri ve emeği geçen tüm kişilere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni anaokulunun, Sorgun’daki çocukların eğitimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.