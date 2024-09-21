Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Osmançavuş Anaokulu, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında çocukların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Çocukların Hizmetine Sunuldu1

Lise eğitimi yarıda kalmış esnaflar veya çocukları çocuklar büyük için fırsat Lise eğitimi yarıda kalmış esnaflar veya çocukları çocuklar büyük için fırsat

Yeni eğitim yuvasının ilçeye kazandırılması, Sorgun halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çocukların Hizmetine Sunuldu3

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Anaokulunun açılışında, Yozgat’a kazandırılmasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlar, Milletvekilleri ve emeği geçen tüm kişilere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Çocukların Hizmetine Sunuldu4

Yeni anaokulunun, Sorgun’daki çocukların eğitimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan