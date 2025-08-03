Sorgun ilçesine bağlı Üçtepeler Tabiat Parkı ve Cihanşarlı Köyü çevresinde hem saha denetimleri yaptı hem de farkındalık artırıcı etkinlikler düzenledi.

Yangın Riskine Karşı Cam Atıklar Toplandı

Yürütülen faaliyet kapsamında, orman yangınlarının en büyük tetikleyicilerinden biri olan cam şişe ve kırık cam parçalarına karşı özel bir temizlik çalışması yapıldı. Üçtepeler Tabiat Parkı içerisinde yerlerde rastlanan cam şişeler, cam kırıkları ve diğer yanıcı atıklar toplanarak çevre sağlığı açısından güvenli hale getirildi.

Vatandaşlara Hayvan Ve Çevre Hukuku Anlatıldı

Ekipler, sadece fiziksel temizlikle sınırlı kalmayarak, bölgede bulunan vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri de yürüttü. 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında; hayvanların kimliklendirilmesi, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlar ve bu suçların ihbarı konusunda HAYDİ mobil uygulaması üzerinden nasıl işlem yapılabileceği anlatıldı. Özellikle anız yakmanın hukuki yaptırımları, doğaya ve ekosisteme verdiği zararlar da vatandaşlarla paylaşıldı.

“Doğa Ve Canlılar Bizim Emanetimizdir”

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin yanı sıra çevrenin, doğanın ve tüm canlıların korunması da öncelikli görevimizdir. Bu çerçevede çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz, tüm ilçelerde kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.