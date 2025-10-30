Programda, Din Görevlisi Mustafa Şahiner rehberliğinde umre yolculuğuna hazırlanan vatandaşlarla bir araya gelindi.

Seminerde konuşan Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, umre ibadetinin manevi önemine işaret ederek, yolculuğa çıkacak vatandaşları tebrik etti.

Müftü Yaykın, “Umreye gidecek kardeşlerimizi tebrik ediyor, ibadetlerinin kabul olmasını, yolculuklarının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Cenab-ı Hak, tüm umrecilerimize salimen gidip ganimen dönmeyi, gönüllerinin huzurla dolmasını nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Seminer kapsamında umre ibadetinin usul ve adapları, Medine ve Mekke’de yapılacak ziyaretler ile yolculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.