Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında “Uluslararası Sohbet!” isimli gençlik buluşması gerçekleştirildi.

LGS 2.nakil tarihleri, lise 3. Ek tercihler ne zaman?
LGS 2.nakil tarihleri, lise 3. Ek tercihler ne zaman?
İçeriği Görüntüle

Sorgun’da Uluslararası Gençlik Buluşması4

Programda, gençlerin karşılaştığı sorunlar ve işsizlik konusu ele alındı.

Sorgun’da Uluslararası Gençlik Buluşması1

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Avusturya, Azerbaycan, Çekya ve İtalya’dan gönüllü gençler Sorgun’da bir araya geldi. Etkinlikte her katılımcı, kendi ülkesindeki gençlerin yaşadığı zorlukları anlattı.

Sorgun’da Uluslararası Gençlik Buluşması2

Programda genç işsizliği, karar alma süreçlerinde yer alamama gibi ortak sorunların yanı sıra çözüm önerileri de tartışıldı. Gönüllülük faaliyetleri, genç girişimciliğin desteklenmesi, dijital becerilerin geliştirilmesi ve aktif vatandaşlık gibi başlıklar öne çıkan çözüm yolları arasında yer aldı.

Sorgun’da Uluslararası Gençlik Buluşması3

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, bu tür uluslararası buluşmaların kültürel etkileşimin yanı sıra ortak sorunlara birlikte çözüm üretme açısından da önem taşıdığını belirtti.

Muhabir: Selma Şahin