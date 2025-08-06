Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında “Uluslararası Sohbet!” isimli gençlik buluşması gerçekleştirildi.

Programda, gençlerin karşılaştığı sorunlar ve işsizlik konusu ele alındı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Avusturya, Azerbaycan, Çekya ve İtalya’dan gönüllü gençler Sorgun’da bir araya geldi. Etkinlikte her katılımcı, kendi ülkesindeki gençlerin yaşadığı zorlukları anlattı.

Programda genç işsizliği, karar alma süreçlerinde yer alamama gibi ortak sorunların yanı sıra çözüm önerileri de tartışıldı. Gönüllülük faaliyetleri, genç girişimciliğin desteklenmesi, dijital becerilerin geliştirilmesi ve aktif vatandaşlık gibi başlıklar öne çıkan çözüm yolları arasında yer aldı.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, bu tür uluslararası buluşmaların kültürel etkileşimin yanı sıra ortak sorunlara birlikte çözüm üretme açısından da önem taşıdığını belirtti.