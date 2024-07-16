AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü’nün 8. yıl dönümü münasebetiyle AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Soysal, AK Parti Sorgun İlçe Kadın Kolları Başkanı Münire Biçer Tıraşoğlu, AK Parti Sorgun İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin ve parti üyeleri, esnaf ve vatandaşlara bayrak hediye etti.

“Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek” vurgusunun yapıldığı bayrakları iş yerlerine asan Sorgun esnafı darbe girişimini bir kez daha kınayarak 15 Temmuz ruhuna destek verdi.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Soysal yapmış olduğu açıklamada, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, mekanları cennet makamları Alî olsun. Rabbim gazilerimizi uzun ömürlerle muammer eylesin, şifa versin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.