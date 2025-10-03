Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer Beldesi'nde Hitit döneminden kalma tarihi eserler turizme kazandırılacak.

Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer Beldesi Karakız Mahallesi sınırları içinde farklı bölgelerde taştan oyma pek çok tarihi eser bulunuyor.

Yeniyer Belediye Başkanı Hacıbekir Bölükbaşı, söz konusu tarihi eserlerin turizme kazandırılması için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın mali destekleriyle bilimsel anlamda ilk kez bir fizibilite raporu hazırlatıldığını ifade etti.

Alanında uzman bilim insanlarınca hazırlatılan rapor kapsamında beldenin kültürel değerlerinin ulusal anlamda ilk kez mercek altına alındığını belirten Bölükbaşı, raporun temel kapsamının bu değerlerin korunması, gözetilmesi ve turizme kazandırılması olarak ifade etti.