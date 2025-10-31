Programa Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Müftü Yaykın tarafından tesbihat ve vaaz-irşat faaliyetinde bulunuldu.

Tesbihat Ve Dua Programı4

Sabah namazı sonrası yapılan tesbihat ve duanın ardından cemaatle sohbet edildi. Manevi birliktelik oluşturan etkinlikte cami görevlileri tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

Yozgat'ın tescilli lezzeti: Akdağmadeni salebi!
Yozgat'ın tescilli lezzeti: Akdağmadeni salebi!
İçeriği Görüntüle

Tesbihat Ve Dua Programı3

Programın ardından yapılan açıklamada, sabah buluşmalarının toplumda dayanışma, kardeşlik ve maneviyatın güçlenmesine katkı sağladığı ifade edilerek, “Bu güzel faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük eden başta müftümüz olmak üzere emeği geçenlere ve programa katılan herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

Tesbihat Ve Dua Programı

Sorgun İlçe Müftülüğü’nün benzer dini ve sosyal programları sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Selma Şahin