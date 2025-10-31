Programa Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Müftü Yaykın tarafından tesbihat ve vaaz-irşat faaliyetinde bulunuldu.

Sabah namazı sonrası yapılan tesbihat ve duanın ardından cemaatle sohbet edildi. Manevi birliktelik oluşturan etkinlikte cami görevlileri tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

Programın ardından yapılan açıklamada, sabah buluşmalarının toplumda dayanışma, kardeşlik ve maneviyatın güçlenmesine katkı sağladığı ifade edilerek, “Bu güzel faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük eden başta müftümüz olmak üzere emeği geçenlere ve programa katılan herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

Sorgun İlçe Müftülüğü’nün benzer dini ve sosyal programları sürdürmeye devam edeceği bildirildi.