Sorgun’da Temizlik Seferberliği

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Temizlik imandandır” anlayışıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında belediye ekiplerinin mahalle mahalle çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Başkan Ekinci, Ahmetefendi Mahallesi’nde yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, çevre temizliğinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ekinci, “Mahalle mahalle, sokak sokak şehrimizi pırıl pırıl yapıyoruz. Hep birlikte daha temiz bir şehirde yaşamak için çevremizi koruyalım” dedi.

Ekinci, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde temizlik, yabani ot biçme, moloz kaldırma ve çöp toplama çalışmalarına planlı şekilde devam ettiğini söyledi.