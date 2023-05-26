İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, “Bahadın Bölgesinde yoğun ergin süne varlığı dikkat çekiyor. Şuan ilaçlama için erken bir dönem. Gelişmeleri çiftçilerimizle paylaşacağız” ifadelerine yer verildi.

Süne hakkında bilgi veren İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, “Türkiye’nin hemen hemen her yerinde görülen, dönem dönem salgınlar yapabilen süne zararlısı, çiftçilerimizin yakından tanıdığı bir böcek. Bilimsel adı Eurygaster spp. olan süne böceği, özellikle tahıllara zarar vermesi ile tanınıyor. Sokucu emici ağız yapısına sahip olan, hemen hemen 1 cm boylarındaki zararlı toprak renginde ve yassı vücutta görülüyor.Süne erginleri genellikle toprak renginde oluyor ancak zaman zaman siyah, kırmızımsı, kirli beyaz veya alacalı renklerde süne zararlıları görülebiliyor. Bu böcekler familyaları gereği pis bir koku salgılıyor. Yılda bir kez döl veren süne böcekleri aktif ve pasif yaşam dönemleri ile yaşayışlarını sürdürüyor. Yılın yaklaşık 9 ayı onlar için pasif geçiyor. Böceklerin aktif yaşam zamanı iklime göre değişmekle beraber genellikle nisan sonu, mayıs başı ve temmuz ayları oluyor. Süne böceklerinin kışlak bitkileri arasında meşe, çam, geven, kirpi otu, kirpi-geven, kekik, ayıkulağı ve çekiçlik gibi bitkiler olduğu not ediliyor. Kışlamış erginler tarlaya indikten ve çiftleştikten sonra 10-15 gün içinde ölmeye başlıyor. Yeni erginler çıkmaya başladığında kışlamış erginler çok nadir görülebiliyor, kısa sürede tamamen ortadan yok oluyor” dedi.

“YÜZDE 100 VERİMSİZ HALE GELEBİLİYOR”

Süne böceğinin zararları hakkında ise şu bilgiler aktarıldı: “Böceklerin yetişkinlik dönemine, iklime, ekinin türüne, yağışa göre zarar oranları farklılık gösteriyor. Süne erginleri, hububatların saplarını, gövdelerini, başak ve tanelerini sokup emerek zarar oluşturuyor. Temel olarak süne böceği üç tip zararla karşımıza çıkıyor: Kurtboğazı zararı: Kışlamış erginler, kardeşlenme döneminde tahılların sap kısmına, kök boğazına yakın yerlere zarar veriyor. Ekinin öz suyunu emerek beslenen böcekler, su iletimine mani oluyor. Sonunda saplar zamanla sararıp kuruyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde rastlanan bu zarar, diğer bölgelerde sapa kalkma, başaklanma döneminde bazı yıllarda karşımıza çıkıyor. Akbaşak zararı: Kışlamış erginler, zaman içinde geliştikçe ekinlerin baş kısımlarından beslenmeye başlıyor. Başaklar yaprak kılıfı içindeyken, çiçeklenme zamanında ve tane bağlama dönemlerinde sap kısmından beslenen böcekler, başağın hemen altından emerek ekine zarar veriyor. Su ve besin iletimi kesilen bitkilerin taneleri gelişemiyor. Başaklar beyazlaşarak sorunu görünür kılıyor. Yeşil başakların arasında görülen beyaz başaklar süne varlığını işaret ediyor. Hemen hemen tüm bölgelerde görülen bu zarar, özellikle kışlamış ergin sayısı çok fazla olduğu zamanlarda ciddi verim düşüşüne neden olabiliyor. Tanedeki emgi zararı: Sünenin verdiği en büyük zararlar tanede emgi şeklinde oluyor. Süne ile mücadele de temelde bu zararı önlemeye göre programlanıyor. Başakların taneleri, süt olumuna gelmeye başladığında kışlamış ergin popülasyonunda azalma, yumurtadan çıkan nimflerde artma bekleniyor. 2 ve 5. dönem arasındaki nimfler ve yeni nesil erginler, süt olum dönemindeki hububat tanelerinden beslenebiliyor. Özellikle 4.-5. dönemdeki nimfler, tanelerden çimlenme gücünü kaybedecek kadar çok besin alıyor. Hatta bu taneler, makarna veya ekmek yapımında da kullanılamıyor. Bu tip zararda, erim kaybı yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Bu zararın bu kadar yüksek olabilmesi, tahılların bu süreçte, süne böceğinin beslenebileceği kadar yumuşak tanelere sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu sırada havalar ısındığında, tane aniden sertleşebiliyor. Süne böceğinin salgıladığı proteinler, taneyi yeniden yumuşak kıldığı için taneler tüm özelliklerini kaybederek yüzde 100 verimsiz hale gelebiliyor.” Melike Aslı Arslan