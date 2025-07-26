Anadolu’nun ortasında kültür, sanat ve dayanışma geleneğini yaşatmayı amaçlayan şenlikte, konserlerden tiyatro gösterilerine, çocuk atölyelerinden futbol turnuvasına kadar birçok etkinlik katılımcılarla buluşacak. Ayrıca paneller, seminerler, söyleşiler, açık hava sineması ve sergiler de şenlik programında yer alacak.

Bahadın Kültür Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şenliğin 30 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekilerek, “Bahadın Kültür Şenliği, geçmişin hatırasını, bugünün emeğini ve yarının umudunu taşıyan güçlü bir köktür. Bu yıl da birlikte üretmenin, düşünmenin ve gülmenin şenliğinde buluşacağız. Dayanışmanın, sanatın ve umudun izini birlikte süreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Şenliğe tüm vatandaşlar davet edilirken, “Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim...” sloganıyla toplumsal birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.