Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede Delibaş Deresi’nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının ikinci etabının Kırklar Kooperatifi bölgesinde başladığını duyurdu.

Başkan Ekinci, yaptığı açıklamada, Sorgun’u sadece büyütmek değil, aynı zamanda güzelleştirmek istediklerini belirterek, “Bu hedefle, şehrimizin içinden geçen dereleri birer kent estetiği unsuruna dönüştürmek için uzun süredir çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğayla uyumlu, modern bir şehir inşa etme hedefiyle projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Ekinci, Delibaş Deresi çevresinde yapılan çalışmaların kente değer katacağını söyledi.