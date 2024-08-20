Sorgun Belediyesi tarafından Küçük Köhne Mevkiisine yeni bir yol açılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci tarafından ilçedeki madencilik faaliyetlerinin devamı için Küçük Köhne Mevkiisine yeni bir yol açılacağı duyuruldu.

Ekipler tarafından vatandaşların sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla açılan yolun kaplama asfalt çalışmasına başlanıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ekinci, “İlçemizdeki madencilik faaliyetlerinin devamı için Küçük Köhne Mevkiisine yeni bir yol açarak vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlıyoruz. Kaplama asfalt çalışmasına başladık. Kısa sürede hizmete açacağız” dedi.