Sorgun ilçesinde vaiz olarak görev yaparken Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine müftü olarak atanan Selman Çiloğlunu ile Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezine Eğitim Uzmanı olarak atanan İsa Karadavut için vefa yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe İlçe Müftüsü İsa Yaykın ve müftülük personeli katılım sağladı.

Görev süreleri boyunca ilçeye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yaykın, “Vefa dolu bir ortamda gerçekleşen programda, vaizimiz ve Din Hizmetleri Uzmanımıza ilçemizdeki hizmetleri için teşekkür ederim. Yeni görev yerlerinde ise daha nice hizmetlerde muvaffak olmalarını dilerim. Sorgun Müftülüğü olarak Vaizimiz Selman Çiloğlu Hocamıza ve Din Hizmetleri Uzmanımız İsa Karadavuta başarılar diliyoruz. İlçemizdeki güzel hizmetlerinden özellikle Vaaz-İrşat faaliyetleri ve Proje Hafızlık çalışmaları için Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Program sonunda tayinleri çıkan personele İlçe Müftüsü Yaykın tarafından teşekkür plaketi verildi.