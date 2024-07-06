Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Matematik ve Türkçe kampı düzenleyeceklerini açıkladı.

Gençleri sadece sınavlara hazırlamak değil onlara matematik ve Türkçeyi sevdirmek amacıyla Sorgun Belediyesi tarafından özel yaz kampı hazırlandı. Saraykent Sultanhanı Termal Oteli’nde düzenlenecek etkinlik 11’ini ve 12’nci sınıflar için 12 Temmuz’da, 8’inci sınıflar için ise 20 Temmuz’da yapılacak. Düzenlenecek olan kampta konu anlatımı, soru çözümü ve deneme yapılacak.

Başkan Ekinci, gençlerin önünü açacak projelerle yola devam ettiklerini belirterek, “Biz akıl ve bilimin ışığında gençlerin yarına umutlu bakabileceği bir Sorgun inşa etmeyi istiyoruz. Bunu başarabilirsek hep birlikte daha mutlu ve huzurlu olabileceğiz. Sevgili öğrenciler, keyifli, öğretici, unutulmaz bir matematik kampı sizleri bekliyor. Sınavlarınıza hazırlık ve eksik olduğunuz konuları telafi etmek için bu fırsatı kaçırmayın. Unutmayın matematik fark yaratır” diye konuştu.