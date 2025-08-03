Mükremin Göleti'nde düzenlenen turnuvada, amatör balıkçılar birinci olmak için yarıştı.

Çocuklar için de çeşitli eğlence ve etkinliklerin düzenlendiği turnuvada konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, festivali ilk kez 2022 yılında düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivale Sorgunluların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Ekinci, bu tür festivallerin birbirini uzun zamandır görmeyen insanların hasret giderdiği bir ortam yarattığını belirtti.

Ekinci, "Hem vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hem çevre bilincini artırıyoruz. Böylece insanlarımız doğaya karşı daha saygılı olabiliyor." dedi.

Başkan Ekinci, turnuvanın sonunda birinci gelen balıkçının ödüllendirileceğini ifade etti.

Turnuvaya, Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canbolat ve vatandaşlar katıldı. AA