Sorgun Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle program düzenlendi.

Düzenlenen programa Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Şube Müdürleri Nadir Yiğit, Gazi Bektaş, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat ve Müftüsü İsa Yaykın katılımcıların "Camiler ve Din Görevlileri Haftasını" kutlayarak, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle programa katılan din görevlilerine ve Kur'an kursu öğreticilerine plaket takdim etti.

Canpolat, programda yapmış olduğu konuşmada, “Bilindiği gibi camilerimiz cemaatsiz, cemaatimizde din görevlilerimiz olmadan var olamaz. Asıl önemli olan, camilerimizi cemaatle doldurmak ve cemaatimizi o maneviyat iklimine kavuşturabilmektir. Bu vesile ile camilerimizin inşasında, ihyasında emeği geçen tüm hayırseverlerimize ve hizmetlerini fedakarlıkla sürdüren tüm din görevlilerimize şükranlarımı sunuyor, toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu ulvi görevi yerine getiren tüm din görevlilerimize aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyorum” dedi.

Yaykın ise yapmış olduğu konuşmada şu ifadeleri kullandı; “1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle müftülüğümüz tarafından bir grup imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisinden oluşan bir heyet, Kaymakamımız Abdurrezzak Canpolat'ın katıldığı programda bir araya geldi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle müftülüğümüzün programına katılımlarından dolayı Sayın Kaymakamımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu vesileyle emektar muvazzaf müftülüğümüze bağlı tüm hocalarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyorum.”