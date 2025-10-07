Sorgun’da alkollü motorlu bisiklet sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından ceza yazıldı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında durdurulan bir motorlu bisiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Sürücünün alkollü olduğundan şüphelenilmesi üzerine Sorgun İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince yapılan ölçümde, sürücü A.M.S.’nin 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı ve aday sürücü statüsünde olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.