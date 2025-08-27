Temel atma töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projenin şehrin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini belirterek, “Şehrimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan Yeni Mezarlık Alanı Projemizin ilk etabında camimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Dualarla, kurban kesimiyle başlattığımız çalışmalarımızın hayırlı ve kolaylıkla tamamlanmasını diliyoruz. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tan. Sorgun’umuza güzel işler kazandırmak için hep birlikte emek veriyoruz. Rabbim yolumuzu açık, hizmetimizi bereketli eylesin” dedi.

Yeni Mezarlık Alanı Projesi’nin sadece mezarlık alanından ibaret olmayacağına işaret eden Ekinci, proje kapsamında cami, gasilhane, taziye evi, su deposu ve şehit mezarlığının da yer alacağını ifade etti.

Modern ve kapsamlı bir anlayışla hazırlanan projenin hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyacına cevap vereceğini vurgulayan Ekinci, “Attığımız bu adımla şehrimize değer katacak, vatandaşlarımıza daha düzenli, kapsamlı ve modern bir mezarlık alanı kazandırmış olacağız” ifadesini kullandı.