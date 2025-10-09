Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede yapımı devam eden Yeni Mezarlık Alanı Projesi’nin hızla ilerlediğini belirtti.

Ekinci, proje kapsamında ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “Yeni mezarlık alanımızda cami, gasilhane, taziye evi, su deposu, mezar yerleri ve şehit mezarlığı bölümleri tamamlanacak” dedi.

Başkan Ekinci, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan projenin, modern ve düzenli bir yapıya sahip olacağını vurguladı.

Ekinci, “Vatandaşlarımızın defin işlemlerini daha rahat ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni mezarlık alanımız, hem fiziki yapısı hem de sosyal donatılarıyla örnek bir proje olacak” diye konuştu.