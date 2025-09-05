İlyas Arslan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, Ölmez Cami İmam Hatibi Sait Yazar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Salondaki dinleyiciler, tilavetin huzur veren maneviyatıyla duygusal anlar yaşadı.

Programın konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa Ağırman, “Aile, Peygamberimiz ile Huzur Buldu” başlıklı sunumunda, Asr-ı Saadet’ten örneklerle Hz. Peygamber’in aile hayatındaki nezaket, merhamet, sabır ve adalet anlayışını aktardı. Ağırman, aile yapısının korunmasında sünnetin yol göstericiliğine dikkat çekti.

Programa Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Aslan, Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, konferansa gösterilen yoğun ilgiyle salonu doldurdu.

Kapanış bölümünde Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye Birincisi İsmail Kırküzer sahne aldı. Okuduğu tilavet ile gönüllere dokunan Kırküzer, dinleyicilere unutulmaz manevi anlar yaşattı.

Program sonunda Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, konuşmasından dolayı Prof. Dr. Mustafa Ağırman’a çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın ise yaptığı konuşmada, “Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte bir araya gelmenin huzurunu yaşadık. Rabbimizden niyazımız; ailelerimizi, Peygamber Efendimizin (S.A.V) hayatıyla huzur bulan yuvalar hâline getirmesidir” dedi.