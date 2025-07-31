Sorgun’da Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yüksek başarı gösteren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda gerçekleştirilen törende, 2025 LGS’de dereceye giren öğrenciler okul yönetimi tarafından ödül aldı.

Okul Müdürü Tahsin Akdeniz, İlçe birincisi Afra Tuana Çekerek, İlçe üçüncüsü Eymen Anteplioğlu, İlçe dördüncüsü Kaan Erkaya ve İlçe beşincisi Azra Naz Güneş’i tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Müdür Akdeniz, yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimi bu büyük başarılarından dolayı kutluyorum. Gelecekteki kariyerlerinde de aynı azim ve kararlılıkla ilerlemelerini bekliyoruz” dedi.

Tören, öğrencilerin ve ailelerinin mutluluğuna sahne olurken, başarı gösteren gençler hem gururlandırıldı hem de gelecek hedefleri konusunda motive edildi.