Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen ve bölgenin en büyük etkinliklerinden biri olan Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) büyük bir coşkuyla başladı. Festivalin ilk halk konseri, 9 Ağustos Cuma günü Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, konser öncesi yaptığı konuşmada, SORFEST'in bu yıl daha da büyüyerek devam ettiğini vurguladı. Ekinci, "Bölgemizin en büyük ve kapsamlı festivali SORFEST'te, Şakir Efendi Şehir Meydanımız muhteşem bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz sene söz vermiştik, 2024 yılında yine burada bu meydanda daha büyük bir kalabalıkla SORFEST 2024'ü biz yapacağız demiştik. Verdiğimiz sözü tuttuk. Rabbime şükürler olsun sizlere mahcup olmadık. Güveniniz ve desteğiniz için tekrar teşekkür ederim" dedi.

Bu yıl festivalin kapsamını genişlettiklerini belirten Ekinci, "Eymir ve Doğankent beldelerimizi ekledik. Oralarda da yine böyle güzel kalabalıklar vardı. Bizi çok güzel karşıladılar. Allah razı olsun. Burada biz ev sahibiyiz ve sizleri çok güzel ağırlayacağız. Sizi muhteşem 3 gün bekliyor" ifadelerini kullandı.

Festivalin ilk gününde, İrem Derici, Ali Kınık ve Murat Balaban gibi ünlü isimler sahne aldı. Başkan Ekinci, "İnanıyorum ki çok eğleneceğiz. Ben sizinle burada bu keyfi yaşayacağım. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sorgun Yaz Festivali, önümüzdeki iki gün boyunca da devam edecek olan etkinliklerle Sorgun halkına unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.