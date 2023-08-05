Meclis salonunda düzenlenen toplantıda Sorgun İlçesine yaptırılan ve yapımı devam eden çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin tek maddesinde İl Özel İdaresi 2023 yılı yatırım programı kapsamında Sorgun İlçesinde yaptırılan ve yapımı devam eden köprü, menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım ve onarımlarının genel durumları hakkında komisyon üyelerinin gerekli araştırma yapılarak Alt Yapı ve Sanat Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon başkanı İrfan Coşgun tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon başkanı İrfan Coşgun yaptığı açıklamada,” Sorgun ilçesine bağlı Osmaniye ve Mehmetbeyli köylerinde 300 Milyon lira bedelle kanalizasyon hattı yenileme işleri yapılarak hizmete sunulmuştur. Köprü, menfez yapım projesi kapsamında Cihanşarlı köyüne köprü yapımı için 800 milyon lira ödenek ayrıldığı, ancak İl Özel İdaresi teknik personellerince hazırlanan yaklaşık 1 Milyon 186 bin 88 liralık maliyet belirlendiğinden, henüz bir işlem yapılamadığı belirtilmiştir. Kilitli parke yapım projesi kapsamında 3 Milyon 883 bin liralık ödenek ayrıldığı, ayrılan ödenekle Mehmetbeyli köyüne 2 bin metre kare, Gedikhasanlı köyüne 2 bin 600 metre kare, Ayrıdam köyüne bin 330 metre kare, Şahmuratlı köyüne bin 330 metre kare, Emirhan köyüne bin metre kare, Temrezli köyüne 1 bin metre kare, Akoluk köyüne bin metre kare, Alişar köyüne bin metre kare ve Tuzlacık köyüne bin metre kare kilitli parke ve bordür işlerinin yapıldığı belirtilmiştir. Belencumafakılı, İsafakılı, Külhüyük, Kapaklı, Aşağıemirler, Ayvalık-Karlık, Dişli, Gözbaba, Babalı ve Mirahor köylerine kilitli parkenin yapılacağı ve yılı içerisinde tamamlanacağının belirtildiği gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” diye konuştu. Melike Aslı Arslan