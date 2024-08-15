Kayıt sürecinin 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacağını belirten BİLSEM yetkilileri, öğrenci kayıtlarının veliler tarafından şahsen yapılacağını belirtti.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren BİLSEM’ de eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 9 Ağustos’ta açıklandı.

Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi.

KAYITLAR BAŞLADI

Sorgun BİLSEM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu. BİLSEM kayıtları 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il veya ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek” ifadeleri kullanıldı.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt yaptıracak öğrencilerden istenen belgeler ise şu şekilde;

Öğrenci belgesi (kayıtlı olduğu okuldan alınacak)

Öğrencinin kimlik fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

Kayıt formu (BİLSEM’den verilecek)

Veli muvafakat belgesi (BİLSEM’den verilecek)

Sosyal medya izin belgesi (BİLSEM’den verilecek).