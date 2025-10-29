Sorgun, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında başıboş halde gezen bir koyun bulundu.

Jandarma ekipleri, koyunun kimliğini belirlemek amacıyla küpe numarasından sorgulama yaptı. Yapılan inceleme ve mahalde yürütülen araştırmalar sonucunda hayvanın M.U. isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi. Bulunan koyun, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, hayvan sahiplerine, küpe ve kimlik bilgilerinin güncel tutulması ile hayvanların kontrol altında bulundurulması konusunda uyarıda bulunarak, olası kayıpların önüne geçilmesi için vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.