Sorgun’da, Trafik Jandarması ekiplerince Kadışehri il yolu Araplı mevkiinde gerçekleştirilen trafik kontrolünde bir kamyonun gabari dışı yük taşıdığı tespit edildi.

Yapılan denetimde, aracın Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı şekilde yükleme yaptığı belirlenirken, araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/1-G (gabari dışı yük taşımak) ve 65/1-D (karayolu yapısı ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak) maddeleri kapsamında toplam 10 bin 535 lira idari para cezası uygulandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.