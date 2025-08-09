Sorgun’a bağlı Doğankent Jandarma Karakol Komutanlığı ve Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin’den ilçedeki bir beldede düzenlenen şenlik alanına yüklü miktarda gümrük kaçağı parfüm getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, F.D. isimli kişinin tezgâh üzerinde satışa hazır halde 109 adet ünlü markalara ait faturasız parfüm ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.