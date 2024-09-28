Sorgun’da Kaç Okul Var

Sorgun ilçesinde kaç tane okul olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Sorgun’da kaç okul olduğunu sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Sorgun’da 84 tane okul var. 79 tane resmi okul bulunan ilçede, 5 tane özel okul bulunuyor.

İlçede okul öncesi resmi okul sayısı 5 olarak kayıtlara geçerken, okul öncesi eğitim hizmeti veren özel okul bulunmuyor.

Resmi ilkokul sayısı 32, özel okul sayısı 1 olan ilçede, resmi ortaokul sayısı 30, özel okul sayısı ise 1’dir.

Resmi lise sayısı 12 olan il merkezinde özel okul sayısı 3 olarak belirtildi.