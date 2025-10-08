Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, belediyeye ait aşevinde öğrencilerle birlikte öğle yemeğinde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Ekinci, gençlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Başkan Ekinci aşevinin yaklaşık 3-4 yıldır hizmet verdiğini belirtti.

Ekinci, "Her gün öğlen bu bölgede olan çocuklarımızın ücretsiz yemek yiyebileceği bir aşevini inşa etmiştik. Hayırsever bir işadamı tarafından yapılmıştı. Belediye olarak da işletmesini yapıyoruz. Buradan yaşlılarımıza ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimiz buradan yemeklerini yedikten sonra okullarına gidiyorlar. Bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu kadar çocuğumuza öğle yemeğini ücretsiz olarak veriyor olmak Sorgun Belediyesi için çok büyük bir başarı" diyerek aşevinin önemine değindi.

Başkan Ekinci ikinci aşevini müjdeleyerek, "Şimdi ikinci aşevini yapıyoruz. O da Aydınlıkevler, Bedirbaba, Yenidoğan, Ahmetefendi ve Osman Çavuş mahallelerindeki öğrencilerin gelebileceği bir lokasyonda. Orayı da hayırsever bir işadamı yapacak. İnşaatı tamamlanacak, çevre düzenlemesini bitirmek üzereyiz. Ayın 15’inden itibaren orayı da faaliyete geçireceğiz. Her gün burada yaklaşık 600-700 öğrenci ücretsiz öğlen yemeği yiyor. İnşallah sayısını arttırabiliriz. Duamız odur. Aşevine her yaş grubu gelebiliyor ama daha çok öğrenci ağırlıklı. Yoksa bir ayrımımız yok. Herkes gelebiliyor. Buradan yaklaşık 300 yaşlımızın evine de yemek gönderiyoruz. Büyükşehirlerde bu gibi hizmetler verilmezken Sorgun Belediyesi’nin bu hizmeti veriyor olması Sorgun Belediyesi’nin gücünü ve duyarlılığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Aşevine öğle yemeği için gelen öğrencilerden Emre Bulak "Aşevi okulumuza çok yakın. Yemeklerden çok memnunuz. Karnımız doyuyor. Herkese açık. Parası olan da olmayan da gelip yemeğini yiyebiliyor. Bir tane daha aşevi yapılacağını duydum. Orada parası olmayanlar da gidip yiyebilir. Çok iyi olur, tavsiye ediyorum" dedi.

Amine Beker her gün yemek yemeye aşevine geldiğini söyledi.

Beker, "Bedava yemek, harçlıklarımız cebimizde kalıyor. Onları da kendimize, derslerimize harcıyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan, memnunuz" şeklinde konuştu.

Tuğba Şenyurt ise "Genel olarak aşevine her gün geliyoruz. Gayet iyi, yemekler her şey güzel, lezzetli. Harçlıklarımız da bize kalıyor. O yönden faydası oluyor. Başka mahallelere de kurulmasını isteriz. Aşevi güzel bir şey. Memnunuz" diyerek temennisini belirtti.