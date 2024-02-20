Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Büyük Birlik Partisi (BBP), 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Sorgun'da bir ittifak oluşturdu.

Sorgun İlçe Başkanı Fatih Koçer yaptığı açıklamada, "Yerel seçim sürecinde partimizin teşkilatlarıyla yaptığımız istişareler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz'ü destekleme kararı aldık. Zaten iki partimizin genelde sürdürdüğü ittifakı Sorgun özelinde de gerçekleştirdik. Teşkilatlarımızla birlikte Murat Bey'in kazanması için aktif olarak çalışıp, yaptığımız ittifakın Sorgun'a kazandıracağını düşünüyoruz. Bu kararımızın her iki partimizi de hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan Sorgun olsun" şeklinde konuştu.