Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ahmetefendi ve Osmançavuş Mahallelerinde içme suyu destekleme çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için gerekli altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Ekinci, şunları kaydetti: “Ahmetefendi ve Osmançavuş Mahallelerimizde içme suyu destekleme çalışmalarımız devam etmektedir. Hemşehrilerimize kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için gerekli altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”