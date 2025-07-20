İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla portatif küçükbaş hayvan barınaklarının ilgili köylere teslim edildiği bildirildi.

Teslimat kapsamında, küçükbaş hayvanların konforlu ve sağlıklı koşullarda barınabilmesi için özel olarak tasarlanmış portatif barınakların yanı sıra, hayvanların su ve yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla suluk ve yemlikler de çiftçilere ulaştırıldı.

Bu desteklerin, bölge hayvancılığının sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, “Çekerek Havzası Projesi kapsamında küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi için çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Barınaklar ve ekipmanlar sayesinde hayvanlarımız daha sağlıklı koşullarda bakım görecek, üretim kapasitemiz artacaktır” ifadelerini kullandı.

Proje ile birlikte, hem hayvan refahının artırılması hem de bölge çiftçilerinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Tarım Müdürlüğü, önümüzdeki dönemde benzer desteklerin farklı alanlarda da devam edeceğini belirtti.