Ete zam gelecek mi? Et üreticileri neden istifa ediyor?

Türkiye’nin en büyük et üreticilerinden olan Seret ve ortağı Servet Bekar’a mahkemece 1 yıl iflas koruması kararı verildi. Ayrıca diğer et üretici şirketler de bir bir iflasla karşı karşıya gelince et fiyatlarına zam yapılacak mı konusu gündemde yerini aldı.