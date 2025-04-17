Sorgun’da ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği ve gıda israfı eğitim düzenledi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yeni Çeltek Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere, gıda güvenliğinin önemi, sağlıklı beslenme ilkeleri ve gıda israfının nedenleri ile sonuçları anlatıldı.

Öğrencilere, güvenilir gıda seçimi, saklama koşulları ve tüketim alışkanlıkları hakkında da bilgi verildi.

Görevliler, gıda güvenliği konusunda öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.