Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sorgun Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede unlu mamuller üreten gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

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Denetim sırasında, halk sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilerek ilgili işletmeye cezai işlem uygulandı.

Gıda Işletmesine Ceza

Sorgun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılması, gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir