Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Sorgun Kitap Günleri birçok yazar, şair ve akademisyeni bir araya getirecek. Panel ve çeşitli aktivitelerin düzenleneceği kitap fuarı dopdolu etkinliklerle geçecek.

10 gün sürecek fuar boyunca düzenlenecek özel etkinliklerde Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve yazarları söyleşilerinin ardından okurları için kitaplarını imzalayacak.

“Sorgun Okusun Diye… Sevdamız Kitap, Sevdamız Sorgun” sloganıyla hayata geçirilen Kitap Günleri, her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek etkinliklerle dikkat çekiyor. Sabah 09.00’da kapılarını açacak fuar alanı, akşam 20.00’ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci yaptığı açıklamada 4. Sorgun Kitap Günlerinin müjdesini vererek tüm kitapseverleri fuara davet etti.

Başkan Ekinci, “Şakir Efendi Şehir Meydanında düzenlenecek olan kitap günleri 9 Mayıs Cuma günü 9.00’da kapılarını açacak. Sorgun Belediyesi 4. Kitap Günleri, 10 gün boyunca birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak. Okuyucular çok sevdikleri yazarlarla tanışma imkânı bulacak. Panel, söyleşi, imza günleri ve etkinliklerle misafirleri dolu dolu bir 10 gün bekliyor. 9 Mayıs’ta kitaplar, yazarlar ve kültür dolu harika bir atmosferde buluşuyoruz. Bu meydan yine kitap kokacak, söyleşilerle dolacak, binlerce misafiri ağırlayacak” dedi.

Her gün farklı bir yazarla edebiyat dolu bir atmosfer sunacak etkinlikte; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Serdar Kılıç, Mete Yarar, Gri Koç, Hatice Kübra Tongar, Sıtkı Aslanhan ve Çiğdem Çelebi gibi Türkiye’nin önde gelen isimleri Sorgun halkıyla buluşacak. Ayrıca çocuklara yönelik özel gösteriler ve masal anlatımları da etkinlik takvimi içinde yer alıyor.