Sorgun ilçesi Şakir Efendi Meydanı'nda gerçekleştirilen konser, vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Alanı dolduran müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, SORFEST'in her yıl üstüne koyarak ilerlediğini belirterek, festivalin ilçe kültürüne ve sosyal hayatına önemli katkı sağladığını söyledi.

Festivalin 4 yıldır gerçekleştirildiğini ve festival kapsamında çeşitli etkinliklerin olduğunu vurgulayan Ekinci, "Festival kapsamında bundan önceki yıllarda Olta Balıkçılığı Turnuvası, Enduro yarışları ve bu yıl hayata geçirdiğimiz modifiye araç fuarı ile beraber, bundan sonraki süreçte de festivallerimiz aynı şekilde devam edecek." dedi.

Ekinci, Sorgun Festivali’nin bölgedeki en büyük festivallerden biri haline geldiğini söyledi.

Festivalin sadece Yozgatlılara değil Tokat, Çorum, Kayseri ve Sivas gibi çevre illerden gelen vatandaşlara da ev sahipliği yaptığının altını çizen Ekinci, şunları kaydetti:

"Marka değeri çok yüksek olan bir festival ve bu sahnede yer almak için de büyük bir çaba, uğraş var. Artık çağırdığımız, davet ettiğimiz sanatçılarımız da mutlu bir şekilde geliyorlar. Tabii ki Sorfest her yıl üstüne koyarak ilerliyor. Yani bir önceki yılın festivalinin üzerine katarak devam ediyor."

Eknici, festivalin bölgenin ticaretine, turizmine ve Yozgat'ın Türkiye genelindeki tanıtımına önemli katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.

“SORFEST'i Duymayan Kalmayacak”

Sahne alacağı günden bir gün önce Sorgun'a gelerek vakit geçiren Hayko Cepkin'e yöresel yemekler ikram edildi. Cepkin, "Ortamı güzel kılan içindeki güzel insanlar. Buraya gelmeyeli 20 küsur yıl oldu. Çeşitli projelerle buraya geldim ama kendi ismim ve projemle 20 küsür sene sonra Yozgat'ta Sorgun Meydanında olmak çok heyecan verici. Konser günümde izdiham olacağı kanaatindeyim. Sosyal medyadan gelen tepkiler bu şekilde. SORFEST'te de sahnemizle ilgili neyimiz var neyimiz yoksa sunacağız inşallah. Artık SORFEST'i duymayan kalmayacak" dedi.