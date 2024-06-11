Yapılan şenliğe Kaymakam İhsan Emre Aydın, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İlçe Millî Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı, Yasin Yılmaz ve Fatih Şahin ile protokol üyeleri katıldı.

Konu ile ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İl Millî Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak, İlimiz Sorgun İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, Şakir Efendi Meydanı'nda düzenlenen Bilim ve Halk Oyunları Şenliğine katıldı. Şenlik; Sorgun Kaymakamımız İhsan Emre Aydın, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Musa Öcal, Şube Müdürlerimiz Coşkun Bölükbaşı, Yasin Yılmaz, Fatih Şahin ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla kutlanan şenliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

ŞENLİK SONRASI ZİYARET

Şenlik sonrası İl Millî Eğitim Müdürü Altınkaynak, Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Altınkaynak, çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal'a, okul idarecilerine ve öğretmenlerine, ilçe eğitimine sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.