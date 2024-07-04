Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca internet üzerinden dolandırıcılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yozgat İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbarda Sorgun’da A.E. isimli şahsın bilgisi dışında banka hesabından parça parça 3 bin lirasının çekildiğini ihbar etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan titiz çalışmalar sonucunda A.E. isimli vatandaşın yanında çoban olarak çalışan M.E.H. isimli şüphelinin internet üzerinden yasadışı yollarla vatandaşların kişisel verilerini elde ettiği, A.E. isimli şahsa ait kart bilgilerine ulaşarak banka hesabından başka bir hesaba para aktardığı tespit edildi.

M.E.H. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.