Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ekiplerin Aydınlık Evler Mahallesi’nde yürütülen temizlik çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Ekinci, çalışmaların ana yolların yanı sıra ara sokaklara kadar geniş bir alanda devam ettiğini belirterek, mahallede dip köşe temizliğin sağlanana kadar çalışmaların süreceğini söyledi.

Başkan Ekinci, yabani otların temizlenmesi, taşan çöplerin kaldırılması ve sağa sola atılan poşetlerin toplanması gibi konulara öncelik verdiklerini ifade etti. “Mahallemizi temiz ve yaşanabilir bir alan hâline getirmek için tüm ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor” dedi.

Ekinci, vatandaşlardan da çevreyi temiz tutmalarını isteyerek, “Biz temizliyoruz, siz de kirletmeyerek bize destek olursanız çok mutlu oluruz” ifadelerini kullandı. Başkan Ekinci, halkın katkısı ile mahallelerin daha düzenli ve sağlıklı bir görünüme kavuşacağını vurguladı.

Ekinci, Sorgun genelinde benzer temizlik seferberliklerinin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.