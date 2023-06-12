Etkinliğe Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Tarım İlçe Müdürü Yusuf Canbolat, İş Bankası Sorgun Şube Müdürü Çağrı Ala, İş Bankası Bölge Müdür Yardımcısı Yakup şahin, Sorgun ilçesi muhtarları ve tarım üreticileri katılacak.

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama ekibinden Metin Yüksel Bölüm, sunumuyla finansal okur yazarlık, hasatta ödeme imkanı sunan uygun faizli tarım kredileri, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), imece mobil ile akıllı tarım teknolojilerini ele alarak İş Bankası’nın çiftçilere yönelik sunduğu hizmetleri anlatacak.

Etkinlikte TARSİM bölge yetkilileri, TARSİM sigorta ürününe ilişkin aktarımlarda bulunacak. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçen Yakupoğlu da bitkisel üretim hususu başta olmak üzere çiftçilerin merak ettiği hususlar hakkında soru-cevap kısmıyla aktarımlar yapacak.

Bugüne kadar 22 bin 500 çiftçinin bir araya geldiği etkinliğe tüm üreticilerin davetli olduğunu belirten İş Bankası Sorgun Şube Müdürü Çağrı Ala, “Bu buluşmalar sayesinde çiftçilere sadece finansal anlamda destek olmalarının yanı sıra finansal okur yazarlık hususunda da destek olmayı misyon edindiklerini bu nedenle bu buluşmanın yöre üreticileri içinde önemli ve güzel bir etkinlik olacak” ifade etti. Melike Aslı Arslan