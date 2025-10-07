Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçedeki Salih Paşa Çay Bahçesi’nde belediye tarafından yürütülen revize çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.

Başkan Ekinci, yapılan düzenlemelerle çay bahçesinin belediyenin iştiraki olarak hemşehrilere hizmet vereceğini belirterek, “Daha modern, daha konforlu ve huzurlu bir ortam sunmak için alanda revize çalışmalarımıza başladık” dedi.

Çalışmalar tamamlandığında Salih Paşa Çay Bahçesi’nin yenilenen yüzüyle vatandaşların sosyal buluşma noktası olmayı sürdüreceğini ifade eden Başkan Ekinci, projeyle ilçede yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.